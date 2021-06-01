Babamın yanına albümle çıkacağım

Babası İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programına katılmayan İdo Tatlıses, nedenini ilk kez açıkladı. Babasının programına konuk olmadığı için aralarının bozuk olduğu konuşulan İdo Tatlıses, beklemesinin sebebinin yeni şarkıları olduğunu söyledi. Temmuz ayında çıkması planlanan albümünün hazırlıklarına devam eden İdo, "Vallahi çok istiyorum İbo Show'a çıkmak, İbrahim Bey de her zaman çağırıyor ama çıkınca hep eski şarkıları söylemek durumunda kalacağım için erteledim. Yeni albüm çıkınca şova çıkmak istiyorum" dedi.

