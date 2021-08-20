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20 Ağustos 2021 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 10:00:00

Babamın soyadını kullanma artık

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Şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar yeniden karşı karşıya geldi.

Şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar yeniden karşı karşıya geldi. Daha önce mal paylaşımında sıkıntı yaşayan ikili, bu kez soyadı polemiğiyle gündemde. Kayahan'ın kızı, İpek Açar'a babamın soyadını kullanmasına iznim yok dedi.

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, sosyal medya hesabından rüyasında babasıyla konuştuğunu söyledi. Beste, evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanan İpek Açar'a sert tepki gösterdi. Oğluyla birlikte babasının mezarını ziyaret eden Beste Açar paylaşımında "Babam için yapmayı ertelediğim uzun zamandır benim aracılığımla açığa çıkması gereken mesajları var. Babam diyor ki; İpek Hanım soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına ne de şimdiki eşinin soyadının önünde kullanmasına iznim yoktur. İpek Hanım'dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum. İki soyadı istiyorsa kızlık soyadını kullanabilir" notunu yazdı.

ÖLENE KADAR DEĞİŞTİRMEYECEĞİM

Beste Açar'ın açıklamaları karşısında suskunluğunu bozan İpek Açar, şu açıklamayı yaptı: Kayahan Bey ile 22 yıl aynı hayatı paylaştık çok güzel bir aile kurduk ve dünya tatlısı da bir evladımız var, maalesef sonuna kadar savaşmamıza rağmen kendisini kaybettik. Bana ve aileme değer veren benim de çok değer verdiğim eşim Alper Kömürcü ile evlendim. Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm, Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım! Ben böyle olmasını istiyorum. Bu konuyla ilgili başka bir açıklama da yapmayacağım."

Etiketler : Şarkıcı Kayahan beste acar ipek acar
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