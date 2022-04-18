Babam intihar ettiğinde sahnedeydim

Şarkıcı Hamiyet, Beyin Dedektifi programına konuk oldu. Hayatındaki kırılma noktalarını ve travmalarını anlatan Hamiyet, babasının intihar etmesiyle çok zor anlar yaşadığını itiraf etti. Şarkıcı, "Annem de babam da mutsuzdu. Birbirlerine ve bize şiddet uyguluyorlardı. Babam intihar ederek vefat etti. Babam intihar ettiği sırada sahnedeydim. Sahneden babana bir şey olmuş diyerek indirdiler. O sırada Oy Asiye'yi söylüyordum. Bir daha asla söylemedim. Annem ve babam bana ne yaşattıysa tersini yaptım evladıma. Süper bir anne oldum" dedi.