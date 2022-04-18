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Babam intihar ettiğinde sahnedeydim
18 Nisan 2022 Pazartesi 07:34:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 11:22:00

Babam intihar ettiğinde sahnedeydim

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Şarkıcı Hamiyet, Beyin Dedektifi programına konuk oldu.

Şarkıcı Hamiyet, Beyin Dedektifi programına konuk oldu. Hayatındaki kırılma noktalarını ve travmalarını anlatan Hamiyet, babasının intihar etmesiyle çok zor anlar yaşadığını itiraf etti. Şarkıcı, "Annem de babam da mutsuzdu. Birbirlerine ve bize şiddet uyguluyorlardı. Babam intihar ederek vefat etti. Babam intihar ettiği sırada sahnedeydim. Sahneden babana bir şey olmuş diyerek indirdiler. O sırada Oy Asiye'yi söylüyordum. Bir daha asla söylemedim. Annem ve babam bana ne yaşattıysa tersini yaptım evladıma. Süper bir anne oldum" dedi.

Etiketler : Babam intihar ettiğinde sahnedeydim Hamiyet Beyin Dedektifi programı
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