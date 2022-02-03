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03 Şubat 2022 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 14:00:00

Babam için kabul ettim

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Öykü Karayel ve Sarp Apak ile birlikte 'Kaderimin Oyunu' adlı dizide rol alan Akın Akınözü, baba rolüne nasıl hazırlandığını açıkladı.

Öykü Karayel ve Sarp Apak ile birlikte 'Kaderimin Oyunu' adlı dizide rol alan Akın Akınözü, baba rolüne nasıl hazırlandığını açıkladı. Yapımda üç çocuk babası Cemal karakterini oynayan Akınözü, "Babalığı tattığım en yakın duygu, köpeğim Archie ile kurduğum ilişki oldu. Fakat ben bu projeyi, tek çocuk olarak, aileme ve özellikle babama yüklediğim anlamları çözümlemek için kabul ettim. Çocukların beklentileri, babaların sorumluluğuymuş. Bu ikisinin kesiştiği yerdeki çatışma da kaderin oyunuymuş. Çocuk oyuncularla çalıştığım anlar, bu kesişimi en yoğun yaşadığım yerler" dedi.

Etiketler : Babam için kabul ettim Öykü Karayel Sarp Apak
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