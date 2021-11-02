Babam da beni ABD'de göndermişti

Babam da beni ABD'de göndermişti

Sanatçı İbrahim Tatlıses, hafta sonu Belarus'ta sahne aldı. Tatlıses'in konserini oğlu İdo da telefonla canlı yayına katılarak izledi. Tatlıses, Amerika'da balayında olan İdo'ya telefonda ¨Babam da göndermişti beni Amerika'ya, balayına'' diyerek espri yaptı. Gecede sevilen parçalarını seslendiren Tatlıses, 2 saat sahnede kaldı.