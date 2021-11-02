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02 Kasım 2021 Salı 12:00:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 12:00:00

Babam da beni ABD'de göndermişti

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Sanatçı İbrahim Tatlıses, hafta sonu Belarus'ta sahne aldı. Tatlıses'in konserini oğlu İdo da telefonla canlı yayına katılarak izledi. T

Sanatçı İbrahim Tatlıses, hafta sonu Belarus'ta sahne aldı. Tatlıses'in konserini oğlu İdo da telefonla canlı yayına katılarak izledi. Tatlıses, Amerika'da balayında olan İdo'ya telefonda ¨Babam da göndermişti beni Amerika'ya, balayına'' diyerek espri yaptı. Gecede sevilen parçalarını seslendiren Tatlıses, 2 saat sahnede kaldı.

Etiketler : Sanatçı İbrahim Tatlıses Belarus İdo
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