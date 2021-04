Babalık muhteşem bir duygu!

Geçtiğimiz hafta ilk çocukları Roman'ı kucaklarına alan oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo, bebeklerini Ulus'ta rutin kontrole getirdi. İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Can Bonomo, duygularını '' Her şey güzel gidiyor. Babalık çok muhteşem bir duyguymuş" sözleriyle anlattı.