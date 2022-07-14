Babalarını andılar

Yeşim Salkım, Eda - Metin Özülkü, Ferda Anıl Yarkın'dan oluşan "Çılgınlar Kulübü", Bodrum'da nostaljik bir gece yaşattı. Gecede bestesi babası Kamuran Yarkın'a ait olan "Sen Kimseyi Sevemezsin" isimli şarkıyı sanatçı dostlarıyla birlikte söyleyen Ferda Anıl Yarkın, sahneden babasına selam gönderdi. Yarkın'ın ardından, geçtiğimiz yıl babası Dursun Salkım'ı kaybeden, Yeşim Salkım da sahnede babasını andı.