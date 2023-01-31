Babadan bakım tüyoları

TRT'nin 'Al Sancak' dizisinde yer alan oyuncu Gülsim Ali güzellik sırlarını paylaştı. 27 yaşındaki oyuncu, ailesinden öğrendiği bir takım bakım tüyolarını kendisinde uyguladığını belirtti. Özellikle meyve sularından faydalandığını belirten Ali, ''Babam sağlıklı beslenmek konusunda çok hassas ve benim de öyle olmamı istiyor. Babam vitaminleri meyvesinden sadece yiyerek değil, cildimize ve saçımıza sürerek de almamız gerektiğini söylüyor. Portakal, mandalina, karpuz mevsimine göre, hem meyve yiyorum hem de meyvenin suyunu sıkıp cildime ve saçıma uyguluyorum" dedi.





