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15 Temmuz 2022 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2022 Cuma 13:00:00

Baba özlemi

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Mehmet Aslantuğ ile evli olan tescilli güzel Arzum Onan, babasıyla birlikte çekilmiş karesini paylaştı.

Mehmet Aslantuğ ile evli olan tescilli güzel Arzum Onan, babasıyla birlikte çekilmiş karesini paylaştı. Babasını olan özlemini dile getiren Onan, fotoğrafın altına ''Avrupa Güzellik yarışmasına hastalığı nedeniyle zorlukla gelebilen babam. O gece sayısız nöbet geçirmesine rağmen hala nasıl da yakışıklı. Yarışma sonrası ''Arzum'un yanına gitmek istiyorum'' deyince bu fotoğraf çekildi'' notunu düştü.

Etiketler : Baba özlemi Arzum Onan Mehmet Aslantuğ
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