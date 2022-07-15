Baba özlemi

Mehmet Aslantuğ ile evli olan tescilli güzel Arzum Onan, babasıyla birlikte çekilmiş karesini paylaştı. Babasını olan özlemini dile getiren Onan, fotoğrafın altına ''Avrupa Güzellik yarışmasına hastalığı nedeniyle zorlukla gelebilen babam. O gece sayısız nöbet geçirmesine rağmen hala nasıl da yakışıklı. Yarışma sonrası ''Arzum'un yanına gitmek istiyorum'' deyince bu fotoğraf çekildi'' notunu düştü.