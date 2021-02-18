'Baba' mutluluk

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre, önceki akşam eşi Buket Töre ile Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda ilk çocukları Adel'i kucaklarına almanın heyecanını yaşayan Töre, babalığın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Futbolcu, ''Doğduğu gün ile bugün arasında geliştiğini büyüdüğünü görmek daha da heyecanlı''

Recep ASLAN