Azerice ‘Sarı Gelin'

Yavuz Bingöl, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sevenleriyle buluştu. Pandemi nedeniyle uzun bir süredir sahnelerden uzak kalan sanatçı Azeri sanatçı Nahide Babashli'yle düet yaptı. Sanatçılar 'Sarı Gelin', türküsünün Azerice ve Türkçe seslendirdi. Bingöl, konser boyunca kendi parçalarının yanı sıra Aşık Veysel, Neşet Ertaş, Ahmet Kaya ve Müslüm Gürses'in şarkılarını da seslendirerek, müziğin efsanelerini sahnesinde andı.