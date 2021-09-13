MAG dergisine konuşan Ayşe Kucuroğlu, ''Hepimiz bu süreçte çok bunaldık ve yorulduk. Kendi çocuklarımdan da gözlemlediğim gibi yeni döneme çok hazırız. Çocuklarımız, alınan önlemlerle okula dönmeyi, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmayı dört gözle bekledi'' dedi. Çocuklarının yüz yüze eğitimde hiçbir problem yaşamadıklarını belirten Kucuroğlu, ''Yeni nesil gümbür gümbür geliyor'' dedi.