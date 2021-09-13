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13 Eylül 2021 Pazartesi 12:04:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 12:12:00

Ayşe Kucuroğlu: Yeni nesil gümbür gümbür geliyor

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Renkli kişiliğiyle dikkat çeken, 5 çocuk annesi Ayşe Kucuroğlu, pandemi döneminde çocuklarıyla yaşadığı zorlukları anlattı.

MAG dergisine konuşan Ayşe Kucuroğlu, ''Hepimiz bu süreçte çok bunaldık ve yorulduk. Kendi çocuklarımdan da gözlemlediğim gibi yeni döneme çok hazırız. Çocuklarımız, alınan önlemlerle okula dönmeyi, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmayı dört gözle bekledi'' dedi. Çocuklarının yüz yüze eğitimde hiçbir problem yaşamadıklarını belirten Kucuroğlu, ''Yeni nesil gümbür gümbür geliyor'' dedi.

Etiketler : ayşe kucuroğlu ayşe kucuroğlu çocukları magazin
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