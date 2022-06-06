Ayrılsak da beraberiz

Temmuz 2019'da boşanma kararı alıp 5 yıllık evliliklerini bitiren Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten çifti kızları Ada için tekrar aynı karede buluştu. Evliyken sosyal medyada sık sık paylaşım yapan çift, boşanmanın ardından birbirlerini takipten çıkmadılar. İkili kızları Ada'nın anaokul mezuniyeti için tekrar yan yana geldi. Mezuniyet töreninden fotoğraf paylaşan çift, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.