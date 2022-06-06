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06 Haziran 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 16:00:00

Ayrılsak da beraberiz

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Temmuz 2019'da boşanma kararı alıp 5 yıllık evliliklerini bitiren Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten çifti kızları Ada için tekrar aynı karede buluştu.

Temmuz 2019'da boşanma kararı alıp 5 yıllık evliliklerini bitiren Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten çifti kızları Ada için tekrar aynı karede buluştu. Evliyken sosyal medyada sık sık paylaşım yapan çift, boşanmanın ardından birbirlerini takipten çıkmadılar. İkili kızları Ada'nın anaokul mezuniyeti için tekrar yan yana geldi. Mezuniyet töreninden fotoğraf paylaşan çift, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Etiketler : Ayrılsak da beraberiz Uraz Kaygılaroğlu Melis İşiten
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