Ayrılmadık

'Erkek Severse' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncular Yasemin Kay Allen ve Tolga Güleç'in ayrıldıkları iddia edildi. Yaklaşık iki aydır birlikte olan çift, dedikodular karşısına sürpriz bir hamlede bulundu. Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından Tolga Güleç'le evde çektirdikleri bir fotoğrafı yayınlayarak, çıkan haberlere "Her şey yolunda" mesajı verdi.