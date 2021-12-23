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23 Aralık 2021 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 12:00:00

Ayrılık yok

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Kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin ile ayrıldıkları konuşulan Hande Erçel, bir mücevher markasıyla yaptığı işbirliğini önceki akşam yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

Kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin ile ayrıldıkları konuşulan Hande Erçel, bir mücevher markasıyla yaptığı işbirliğini önceki akşam yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Oldukça mutlu ve heyecanlı olduğu görülen Erçel'in şıklığı dikkatlerden kaçmadı. Sevgilisi Kerem Bürsin'le ayrıldıkları yönündeki haberlerle ilgili Erçel, "Öyle bir şey kesinlikle yok" diyerek, haklarında çıkan söylentileri yalanladı.

Etiketler : Ayrılık yok Kerem Bürsin Hande Erçel
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