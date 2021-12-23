Ayrılık yok

Kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bürsin ile ayrıldıkları konuşulan Hande Erçel, bir mücevher markasıyla yaptığı işbirliğini önceki akşam yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Oldukça mutlu ve heyecanlı olduğu görülen Erçel'in şıklığı dikkatlerden kaçmadı. Sevgilisi Kerem Bürsin'le ayrıldıkları yönündeki haberlerle ilgili Erçel, "Öyle bir şey kesinlikle yok" diyerek, haklarında çıkan söylentileri yalanladı.