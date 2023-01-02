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02 Ocak 2023 Pazartesi 10:35:00 - Güncelleme:02 Ocak 2023 Pazartesi 10:35:00

Ayrılık nedeni ihanet değil

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Afra Saraçoğlu, 4 yıldır birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

'Yalı Çapkını' dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, 4 yıldır birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haklarında çıkan 3. kişi iddiasını yalanlayan oyuncu, "4 yıl çok mutlu bir ilişki yaşadık. Kararı ortak aldık, dostluğumuz devam ediyor" dedi. Mert Yazıcıoğlu'nun rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.

Etiketler : yalı çapkını afra saraçoğlu mert yazıcı
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