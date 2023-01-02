Ayrılık nedeni ihanet değil

'Yalı Çapkını' dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, 4 yıldır birlikte olduğu Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda haklarında çıkan 3. kişi iddiasını yalanlayan oyuncu, "4 yıl çok mutlu bir ilişki yaşadık. Kararı ortak aldık, dostluğumuz devam ediyor" dedi. Mert Yazıcıoğlu'nun rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti.