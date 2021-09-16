Ayrılık kısa sürdü

Oyuncu Sevda Erginci, geçtiğimiz aylarda ihanete uğradığı nişanlısı Yılmaz Kunt'u affetti. İkili ilişkilerine kaldıkları yerden devam kararı aldı.

'El Kızı' adlı diziyle ekranlarda olan Sevda Erginci, üç yıldır birlikte olduğu nişanlısı Yılmaz Kunt'un avukat Seray Öztürk'le mesajlaşmasının ortaya çıkmasının ardından şok yaşamıştı. Evlilik hazırlıkları yaptıkları dönemde ihanete uğrayan Erginci, nişanı atıp ayrılık karar almıştı. Oyuncu, sosyal medya hesaplarından Yılmaz Kunt'u çıkararak engellemişti. Kunt'un uzun zamandır barışma çabalarına kayıtsız kalamayan Erginci, ihaneti affetti. Yılmaz Kunt'la yeniden devam kararı alan Erginci'nin Kunt'a sosyal medya yasağı koyduğu iddia edildi. Çift, ilişkilerini şimdilik gözlerden uzakta yaşamayı tercih ederek evde buluşuyor. Sevda Erginci, ihanete uğradığı dönemde sosyal medya hesaplarından Kunt'a göndermelerde bulunmuştu.