Ayrılık acısını boksla atıyor

Kerem Bürsin 'Sen Çal Kapımı' dizisinde tanışıp birlikte olmaya başladığı Hande Erçel'le ayrılığın ardından kendini spora verdi. Oyuncu, boks yaparken çektiği videoyu, "Yüksel ve parla" notuyla yayınladı. Erçel, sosyal medya hesabından Bürsin ile fotoğraflarını silerek 'artık geri dönüş yok' mesajını vermişti.