22 Şubat 2022 Salı 13:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 13:00:00
Ayrılık acısını boksla atıyor
Kerem Bürsin 'Sen Çal Kapımı' dizisinde tanışıp birlikte olmaya başladığı Hande Erçel'le ayrılığın ardından kendini spora verdi.
Kerem Bürsin 'Sen Çal Kapımı' dizisinde tanışıp birlikte olmaya başladığı Hande Erçel'le ayrılığın ardından kendini spora verdi. Oyuncu, boks yaparken çektiği videoyu, "Yüksel ve parla" notuyla yayınladı. Erçel, sosyal medya hesabından Bürsin ile fotoğraflarını silerek 'artık geri dönüş yok' mesajını vermişti.