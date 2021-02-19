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19 Şubat 2021 Cuma 09:44:00 - Güncelleme:19 Şubat 2021 Cuma 10:17:00

Ayrılığı yalanlayan paylaşım

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Ebru Şahin'in hayranlarının sosyal medyadan yaptığı paylaşımları nedeniyle aralarında soğuk rüzgarlar estiği konuşulan Cedi Osman'dan yanıt geldi.

Ebru Şahin'in hayranlarının sosyal medyadan yaptığı paylaşımları nedeniyle aralarında soğuk rüzgarlar estiği konuşulan Cedi Osman'dan yanıt geldi. Ünlü basketbolcu, kız arkadaşının fotoğrafını yayımlayarak, "Burası ruhumu bulduğum yer. Bu yüzden evde olduğumu biliyorum" notunu düştü. Böylelikle, haklarında çıkan iddiaları yalanlamış oldu.

Etiketler : ebru şahin cedi osman ayrılık
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