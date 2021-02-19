Ayrılığı yalanlayan paylaşım

Ebru Şahin'in hayranlarının sosyal medyadan yaptığı paylaşımları nedeniyle aralarında soğuk rüzgarlar estiği konuşulan Cedi Osman'dan yanıt geldi. Ünlü basketbolcu, kız arkadaşının fotoğrafını yayımlayarak, "Burası ruhumu bulduğum yer. Bu yüzden evde olduğumu biliyorum" notunu düştü. Böylelikle, haklarında çıkan iddiaları yalanlamış oldu.

