Aylar sonra kavuştu

Burak Deniz'le başrolünü paylaştığı 'Şahmaran' dizisinin çekimleri nedeniyle bir süredir Adana'da olan Serenay Sarıkaya, Golden Retriever cinsi köpeğine kavuştu. İstanbul'a dönen ve sosyal medya hesabından köpeğiyle bir fotoğrafını paylaşan Sarıkaya, "Aylar sonra kavuştuk" dedi.

