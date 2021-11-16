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16 Kasım 2021 Salı 19:00:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 19:00:00

Aylar sonra kavuştu

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Burak Deniz'le başrolünü paylaştığı 'Şahmaran' dizisinin çekimleri nedeniyle bir süredir Adana'da olan Serenay Sarıkaya, Golden Retriever cinsi köpeğine kavuştu.

Burak Deniz'le başrolünü paylaştığı 'Şahmaran' dizisinin çekimleri nedeniyle bir süredir Adana'da olan Serenay Sarıkaya, Golden Retriever cinsi köpeğine kavuştu. İstanbul'a dönen ve sosyal medya hesabından köpeğiyle bir fotoğrafını paylaşan Sarıkaya, "Aylar sonra kavuştuk" dedi.

Etiketler : Aylar sonra kavuştu Burak Deniz Şahmaran Serenay Sarıkaya
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