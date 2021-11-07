"Aykut enişte" geliyor

Yapımını BKM'nin üstlendiği, yönetmeliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı 'Aykut Enişte 2' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Başrolünde 'Cem Gelinoğlu ve Melisa Babadağ'ın yer aldığı yapım 3 Aralık'ta beyazperde de boy gösterecek. Filmde Aykut ve Gülşah'ın evlilik için hazırlık yapması anlatılıyor. Sevdiği kadınla evlenip Atabeyoğlu Ailesi'ne damat olacağı için mutluluktan havalara uçan Aykut'un başından geçen olaylar dikkat çekiyor.