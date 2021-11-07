"Aykut enişte" geliyor
Yapımını BKM'nin üstlendiği, yönetmeliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı 'Aykut Enişte 2' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor.
Yapımını BKM'nin üstlendiği, yönetmeliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı 'Aykut Enişte 2' filmi seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Başrolünde 'Cem Gelinoğlu ve Melisa Babadağ'ın yer aldığı yapım 3 Aralık'ta beyazperde de boy gösterecek. Filmde Aykut ve Gülşah'ın evlilik için hazırlık yapması anlatılıyor. Sevdiği kadınla evlenip Atabeyoğlu Ailesi'ne damat olacağı için mutluluktan havalara uçan Aykut'un başından geçen olaylar dikkat çekiyor.