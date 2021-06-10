Avşar'ın arkasından ‘Maşallah'

Prof. Dr. İlber Ortaylı ile bir araya gelen Hülya Avşar, Ortaylı'nın sunucu Cansu Canan Özgen'e "Maşallah, şuna bak" dediği anlara gönderme yaptı. Hülya Avşar videoda "Ben gideceğim, arkamdan ne hoşmuş diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi" ifadelerine yer verdi. İlber Ortaylı ise Avşar'ın bu sözleri üzerinde "Maşallah, hâlâ hoşmuş" dedi.