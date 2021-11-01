Avşar Kızı fenomenleri değerlendirdi: Ünlü oluyor ama kalıcı olamıyorlar

Usta oyuncu Hülya Avşar, YouTube sayesinde ünlü olanlar hakkında ilginç bir tespitte bulundu. Youtube'da ünlü olmanın kolay olduğunu ancak kalıcı olmanın zor olduğunu söyleyen Avşar Kızı, "Artık çok seçenek var. İyi olmaya mecbursun. Onların arasından sıyrılabiliyorsan sıyrılıyorsun. Ama bu mecrada ünlü olan kişiler nedense kalıcı olmakta zorlanıyorlar. Biri çıkıyor, sonra unutuluyor" dedi. Sonra da "Sonuçta bize kalıyorsunuz" şeklinde espri yaptı.