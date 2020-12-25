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25 Aralık 2020 Cuma 23:25:00 - Güncelleme:26 Aralık 2020 Cumartesi 17:52:00

Assos'tan AVM'ye Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun çifti...

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Bir süredir Çanakkale'nin Assos İlçesi'nde sevgilisi Umut Evirgen ile tatil yapan oyuncu Melisa Şenolsun, İstinyePark'da objektifler yansıdı.

Umut Evirgen-Melisa Şenolsun çifti, öğle saatlerinde geldiği mekanda alışverişin keyfini çıkardıktan sonra Markalar Sokağı'nda görüntülendiler. Araçlarının gelmesini beklerken görüntülenen çift soruları cevapsız bırakırken, "Kolay gelsin" demekle yetindiler. 

Etiketler : Umut Evirgen Melisa Şenolsun magazin
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