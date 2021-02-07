Aslışah Alkoçlar Tatlıtuğ çiftine komşu oluyor

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ ile önceki gün sade bir törenle dünyaevine girdi. İkili, yeni evleriyle de Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftine komşu oluyor. Tatlıtuğ çiftinin oturduğu kütük evlerde yaşayacak olan çift, özel bir mimarlık şirketiyle de lüks evlerini tasarladı.

