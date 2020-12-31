Aslışah Alkoçlar nazardan korktu yeğeni Alara'yı sildi

Düzyatan çiftinin, çocuklarının yüzlerini göstermek istememesi nedeniyle Alkoçlar, yeğeni Alara’nın yüzünü silerek ''Flu yaptım çünkü o benim her şeyim. Nazardan korkuyorum ama sizinle de bu güzel kareyi paylaşmak istedim o yüzden bu şekilde oldu ancak’’ yazdı.