Aslıhan'ın derdi, siyah tuvalet kağıdı

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, evine yurtdışından özel getirttiği siyah tuvalet kağıdıyla gündeme oturdu. Siyah tutkusuyla tanınan Turan, arkadaşının YouTube kanalına yaptığı açıklamada, "Bir arkadaşımda görmüştüm çok beğenmiştim. Türkiye'de yok, yurtdışından getirttim. Çok özel bir şey değil ama zor bulunuyor. Artık her tuvalete koymuyorum sadece misafir tuvaletinde var" dedi. Turan'ın 6'lı pakete 400 lira verdiği öğrenildi.

Neslihan Keskin

