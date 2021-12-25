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25 Aralık 2021 Cumartesi 19:30:00 - Güncelleme:25 Aralık 2021 Cumartesi 19:30:00

Aslıhan'ın derdi, siyah tuvalet kağıdı

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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, evine yurtdışından özel getirttiği siyah tuvalet kağıdıyla gündeme oturdu.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, evine yurtdışından özel getirttiği siyah tuvalet kağıdıyla gündeme oturdu. Siyah tutkusuyla tanınan Turan, arkadaşının YouTube kanalına yaptığı açıklamada, "Bir arkadaşımda görmüştüm çok beğenmiştim. Türkiye'de yok, yurtdışından getirttim. Çok özel bir şey değil ama zor bulunuyor. Artık her tuvalete koymuyorum sadece misafir tuvaletinde var" dedi. Turan'ın 6'lı pakete 400 lira verdiği öğrenildi.

Neslihan Keskin

Etiketler : arda turan aslıhan turan tuvalet kağıdı siyah
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