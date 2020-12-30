Aslıhan Karalar pandemi sonrası ABD yolcusu

Pandemi döneminde New York University’de dijital medya üzerine yüksek lisans eğitimi almaya başlayan Aslıhan Karalar, "Dijital medya alanında yüksek lisansımı yapıyorum. Pandemi bitinceye kadar İstanbul’da kalmak en güvenlisi. Fakat yüksek lisans eğitimim için yurtdışına gitmeyi gerçekten iple çekiyorum ve Amerika’dan gelen teklifleri ilerideki süreçte değerlendirmeyi düşünüyorum" dedi.

