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26 Ekim 2020 Pazartesi 18:32:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 09:41:00

Aslıhan Güner ve Resul Dindar'dan sürpriz düet

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‘Kuzey Yıldızı İlk Aşk' dizisinde seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni toplayan Aslıhan Güner, Karadeniz müziğinin sevilen ismi Resul Dindar ile sürpriz bir düet için önceki gün stüdyoya girdi.

Resul Dindar, güzel oyuncu Aslıhan Güner için “Karakterin, sesin ve yeteneklerin ile tanışmak. Mükemmel bir şarkıya yakışmak. Kısacası, seni tanımak ve anlamak güzeldi Aslıhan Güner” dedi. 

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