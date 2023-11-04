Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Atatürk'ün annesinin hayatına odaklanan 'Zübeyde, Analar ve Oğullar' filminde yer alan oyuncu Aslıhan Güner, önceki gün Ataşehir'de tek başına objektiflere yansıdı. Güner, Amerika ve Fransa seyahatinden dolayı alışverişe çıktığını söyledi. Filmde oynadığı 'Zübeyde Hanım' rolünden çok güzel yorumlar aldığını belirten Güner, "İnsanların kalplerine dokunuyor olmak benim için en büyük mutluluk. Kariyerimin en anlamlı ve en önemli projesi oldu benim için. Zübeyde hanım rolü için hazır olduğumda ve o kıyafetleri giydiğimde 100 yıl öncesine gittim. Her çekim esnasını düşündüğümde, filmi izlediğimde gözlerim doluyor. Eğer Zübeyde hanımı bir başkası canlandırsaydı çok kıskanırdım, gurur duyacağım bir iş oldu" dedi.