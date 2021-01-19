Aslı Omağ'dan sürpriz proje

Dizi tekliflerinin geldiğini dile getiren oyuncu, ‘’Şu an net bir şey söyleyemem. Devam eden bir diziye ya da yeni projeye dahil olabilirim. Henüz belli değil’’ açıklamasında bulundu. Müzik anlamında da çalışmalar yaptığının altını çizen Aslı Omağ, pandemi sebebiyle ertelemek zorunda kaldıkları sürpriz projesine de tekrardan başladığını dile getirdi.