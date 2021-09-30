Aslı Gönül'ü ikna edemedim

Yonca Lodi, İpek Açar'ın 'İpek Yolu' programına konuk oldu. Keyifli geçen yapımda ikili, birlikte düet yaptı. Lodi, usta isimlerle çalıştığını belirterek, "Timur Selçuk, Aysel Gürel, Melih Kibar'la çıraklık dönemimi geçirdim. Keşke hayatta olsalar, çırak olmaya razıyım" dedi. Açar, yaz başında 17 yaşındaki oğlu Egehan ile sokak hayvanları için birlikte sahneye çıkan Yonca Lodi'nin aksine kızı Aslı Gönül'ü sahneye ikna edemediğin söyledi. Kızı Aslı Gönül'le böyle bir hatıraları olmasını istediğini belirten Açar, ancak kızından olumsuz yanıt aldığını söyledi.