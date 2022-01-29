En son ekranlara veda eden 'İstanbullu Gelin' dizisinde yer alan Aslı Enver, iş adamı Önder Öztarhan'la aşkını ilan etti. Oyuncu, sürpriz bir hamlede bulundu. İlişkisini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Enver, Instagram'dan sevgilisiyle takipleşmeye başladı. Önder Öztarhan, geçtiğimiz günlerde, "Evet ilişkimiz çok yeni, her şey ilk görüşte başladı. Bir elektriklenme oldu ve şimdilik güzel gidiyor" demişti.