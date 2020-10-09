Aslı Enver'den flaş sosyal medya açıklaması: Çok acımasız
Kaynak: Akşam
Babil dizisinin Ayşe karakterini canlandıran Aslı Enver sosyal medyaya ilişkin yaptığı açıklamada 'Zaten çok fazla zaman geçirmiyorum. Orası beni üzer' diye konuştu.
Aslı Enver, siber zorbalıktan dolayı sanal alemde çok zaman geçirmediğini söyledi.
İbrahim Selim’in programında konuşan Babil dizisinde Ayşe karakteri ile rol alan Aslı Enver, “Çok acımasız buluyorum. Çok dahil olmamaya çalışıyorum. Orası beni üzer. Ben çok kimi kimi gömmüş ona da bakmam. Çünkü kendimi onun yerine koyuyorum. Neden bu kadar sert olduklarına dair bir fikrim de yok’’ diye konuştu.
ASLI ENVER KİMDİR?
Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra'da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Bir abisi bir kız kardeşi vardır. Tekstilci Babası bir Kıbrıs Türk'üdür. Annesi Dilek hanım eğitim için Türkiye'den Londra'ya gittiğinde babasıyla orada tanışıp evlenmiş. İlkokulu Londra'da okudu. Aslı Enver 1996 yılına kadar 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'dan İstanbul'a taşınmıştır.
Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.
2003 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide oynadı, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan "Kavak Yelleri" adlı gençlik dizisinde başrol Mine Ergun karakterini canlandırdı. 2012 yılında yine baş rolde "Suskunlar" dizisinde oynadı. 2013 yılında da "Kayıp" dizisinde ve "Tamam Mıyız?" sinema filminde oynadı.
Aslı Enver, oynadığı sinema ve dizilerden başka; Yapı Kredi, maviyesil, Lescon ve Molped reklamlarında rol almıştır.
Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Birkan Sokullu ile evlendi.
Tiyatro Oyunları :
Evcilik Oyunu, Pera Tiyatrosu
Yangın Yerinde Orkideler, Pera Tiyatrosu
Eski Fotoğraflar, Haliç Üniversitesi
Filmleri :
2002 – Ayna (Kısa Film)
2002 – Uzay Sitcomu
2003 – Hayat Bilgisi
2007 – 2011 – Kavak Yelleri
2012 – Suskunlar
2013 – Kayıp
2013 – Tamam Mıyız? (Sinema Filmi)
- Aslı Enver'den flaş sosyal medya açıklaması: Çok acımasız
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