Aslı Enver'den flaş sosyal medya açıklaması: Çok acımasız

Aslı Enver, siber zorbalıktan dolayı sanal alemde çok zaman geçirmediğini söyledi.



İbrahim Selim’in programında konuşan Babil dizisinde Ayşe karakteri ile rol alan Aslı Enver, “Çok acımasız buluyorum. Çok dahil olmamaya çalışıyorum. Orası beni üzer. Ben çok kimi kimi gömmüş ona da bakmam. Çünkü kendimi onun yerine koyuyorum. Neden bu kadar sert olduklarına dair bir fikrim de yok’’ diye konuştu.

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra'da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Bir abisi bir kız kardeşi vardır. Tekstilci Babası bir Kıbrıs Türk'üdür. Annesi Dilek hanım eğitim için Türkiye'den Londra'ya gittiğinde babasıyla orada tanışıp evlenmiş. İlkokulu Londra'da okudu. Aslı Enver 1996 yılına kadar 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'dan İstanbul'a taşınmıştır.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

2003 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide oynadı, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan "Kavak Yelleri" adlı gençlik dizisinde başrol Mine Ergun karakterini canlandırdı. 2012 yılında yine baş rolde "Suskunlar" dizisinde oynadı. 2013 yılında da "Kayıp" dizisinde ve "Tamam Mıyız?" sinema filminde oynadı.

Aslı Enver, oynadığı sinema ve dizilerden başka; Yapı Kredi, maviyesil, Lescon ve Molped reklamlarında rol almıştır.

Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Birkan Sokullu ile evlendi.

Tiyatro Oyunları :

Evcilik Oyunu, Pera Tiyatrosu

Yangın Yerinde Orkideler, Pera Tiyatrosu

Eski Fotoğraflar, Haliç Üniversitesi

Filmleri :

2002 – Ayna (Kısa Film)

2002 – Uzay Sitcomu

2003 – Hayat Bilgisi

2007 – 2011 – Kavak Yelleri

2012 – Suskunlar

2013 – Kayıp

2013 – Tamam Mıyız? (Sinema Filmi)