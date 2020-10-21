  • BIST
    1219.47
  • Dolar
    7,8430
  • Euro
    9,2980
  • Altın
    483,5340
İstanbul
16 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT'in yakaladığı BAE ajanı tutuklandı
İran'ın Ermenistan desteğinin perde arkası ortaya çıktı: Azerbaycan'ı kendi güvenliği için tehdit ol...
TSK için üretilmişti! İki dost ülkeye 'drone savar' ihraç edilecek
THY Kasım ayı uçuş planını açıkladı
Afganistan'da vize izdihamı can aldı: 11 ölü
NATO'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye ile Yunanistan arasında hat kuruldu
Karısını öldürüp 2 saat arabada dolaştıran zanlı hakkında flaş gelişme!
Fransa'da şiddet gören kadın Katolik kocasını 'İslamcı' diye şikayet etti
Birleşmiş Milletler'den Libya açıklaması! Taraflar anlaşmaya vardı
Hindistan, sınırda kaybolan Çin askerini teslim etti
MSB'den "Minyatür Bomba Projesi" paylaşımı!
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi
Kadıköy'de laf atma cinayeti... Milli Kick boksçuya müebbet hapis
Dışişleri'nden, Yemen'de Türk Kızılay yetkilisine yönelik silahlı saldırı hakkında açıklama
Tahir Elçi'nin öldürülmesi davasında ilk duruşma başladı
Bakan Karaismailoğlu: Türksat 6A 2022'de fırlatılacak
Datça'da korkutan deprem!
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait alay taburunu etkisiz hale getirdi: Yaklaşık 400 askerin olduğu ...
Arnavutluk ile Yunanistan anlaştı: Lahey'e gidiyorlar
KKTC'de feci kaza! 3 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması
YÖKDİL başvuruları başladı
Dünyada 3'üncü, Türkiye'de en büyük olacak! 34 metre kaldı
Fransa'daki İslam karşıtlığı BM'ye taşındı
21 Ekim 2020 Çarşamba 10:46:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 10:52:00

Bomba iddia! Aslı Enver ile Kerem Tunçeri yeniden görüşmeye başladı

ABONE OL

Oyuncu Aslı Enver, iddiaya göre Kerem Tunçeri ile rahat rahat görüşebilmek için Caddebostan'daki Sabiha Hanım Korusu'ndan ev tuttu. Haziran ayından beri birlikte olan çiftin görüntülenmemek için burada buluştuğu konuşuluyor.

Oyuncu Aslı Enver, geçen aylarda basketbolcu Kerem Tunçeri ile görüşmeye başlamıştı. Ancak Tunçeri'nin çapkınlık haberleri nedeniyle ilişki başlamadan bitmişti. Çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberi şöyle:

"Oyuncu Aslı Enver ile basketbolcu Kerem Tunçeri’nin ilişkisi yılan hikayesine döndü. Aylardır “birlikteler mi” sorusunun cevabı tartışılıp duruyor. Ben size işin gerçeğini anlatayım.

Evet, Aslı Enver ve Kerem Tunçeri birlikte, hem de haziran ayından beri! Mayıs ayında çıkan çapkınlık haberleri yüzünden yollarını ayıran ikili, Kerem Tunçeri’nin ısrarlı bir şekilde aşkının peşinden koşmasıyla haziran ayında yeniden başlamış.

Ancak çapkınlık iddiaları yüzünden yıpranan Enver, yer aldığı dizinin de olumsuz etkilenmemesi için ilişkiyi gizli tutmaya karar vermiş. Güzel oyuncu, sevgilisiyle daha rahat bir şekilde görüşebilmek için Caddebostan’daki Sabiha Hanım Korusu’ndan 16 bin TL’ye ev tutmuş.

"Daire, korunun içinde yer aldığından çift ilişkilerini rahat bir şekilde gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyormuş."

Oyuncu Aslı Enver ve eski basketbolcu Kerem Tunçeri'yi, Fatih Terim'in kızı Merve Terim'in tanıştırdığı öğrenilmiş, Tunçeri'nin farklı kadınlara attığı mesajların ortaya çıkmasından sonra ilişkileri bitmişti.

Aslı Enver'i yeniden görüşmeye ikna edebilmek için tüm yolları deneyen Tunçeri'nin yakın çevresi kendisinin hayatını düzene sokarak yeni bir sayfa açtığını söylüyordu.

Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver, ilişkilerine daha önce 3 kez şans vermişti. Çiftin 4 yıllık ilişkileri geçtiğimiz yıl bitmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER