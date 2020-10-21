Aslı Enver ve Kerem Tunçeri'nin 'Koru'da gizli buluşması

Oyuncu Aslı Enver, geçen aylarda basketbolcu Kerem Tunçeri ile görüşmeye başlamıştı. Ancak Tunçeri'nin çapkınlık haberleri nedeniyle ilişki başlamadan bitmişti. Çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberi şöyle:

"Oyuncu Aslı Enver ile basketbolcu Kerem Tunçeri’nin ilişkisi yılan hikayesine döndü. Aylardır “birlikteler mi” sorusunun cevabı tartışılıp duruyor. Ben size işin gerçeğini anlatayım.

Evet, Aslı Enver ve Kerem Tunçeri birlikte, hem de haziran ayından beri! Mayıs ayında çıkan çapkınlık haberleri yüzünden yollarını ayıran ikili, Kerem Tunçeri’nin ısrarlı bir şekilde aşkının peşinden koşmasıyla haziran ayında yeniden başlamış.

Ancak çapkınlık iddiaları yüzünden yıpranan Enver, yer aldığı dizinin de olumsuz etkilenmemesi için ilişkiyi gizli tutmaya karar vermiş. Güzel oyuncu, sevgilisiyle daha rahat bir şekilde görüşebilmek için Caddebostan’daki Sabiha Hanım Korusu’ndan 16 bin TL’ye ev tutmuş.

"Daire, korunun içinde yer aldığından çift ilişkilerini rahat bir şekilde gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyormuş."



Oyuncu Aslı Enver ve eski basketbolcu Kerem Tunçeri'yi, Fatih Terim'in kızı Merve Terim'in tanıştırdığı öğrenilmiş, Tunçeri'nin farklı kadınlara attığı mesajların ortaya çıkmasından sonra ilişkileri bitmişti.

Aslı Enver'i yeniden görüşmeye ikna edebilmek için tüm yolları deneyen Tunçeri'nin yakın çevresi kendisinin hayatını düzene sokarak yeni bir sayfa açtığını söylüyordu.

Şarkıcı Murat Boz ile oyuncu Aslı Enver, ilişkilerine daha önce 3 kez şans vermişti. Çiftin 4 yıllık ilişkileri geçtiğimiz yıl bitmişti.