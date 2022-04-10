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10 Nisan 2022 Pazar 12:42:00 - Güncelleme:10 Nisan 2022 Pazar 12:56:00

Aslı aileye girdi

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Aslı Enver sevgilisi Önder Öztarhan'ın annesi Deniz Öztarhan'la tanıştı. Oyuncu, Enver, "İlişkimiz gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor. Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor" diyerek evlilik sinyali verdi.

Aslı Enver sevgilisi Önder Öztarhan'ın annesi Deniz Öztarhan'la tanıştı. Oyuncu, Enver, "İlişkimiz gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor. Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder de benim ailemi tanıyor" diyerek evlilik sinyali verdi.

Kaan Urgancıoğlu'yla başrolünü paylaştığı 'Sen Yaşamaya Bak' filmindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu Aslı Enver sevgilisi Önder Öztarhan'la evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor. İkili, önceki akşam Ortaköy'deki Feriye Lokantası çıkışı ilk defa görüntülendi. Öztarhan, kız arkadaşı Aslı Enver'i annesi Deniz Öztarhan'la yemekte tanıştırdı. Ekip, yaklaşık 3 saat mekanda sohbet etti. Gece sonu Enver, habercilerle sohbet etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Enver, "Her şey gayet iyi gidiyor. İlişkimizde gördüğünüz gibi çok güzel gidiyor'' dedi. Sevgilisinin de ailesiyle tanıştığını söyleyen oyuncu, "Önder'in annesiyle daha önceden tanıştık. Önder'de benim ailemi tanıyor'' diyerek evlilik sinyali verdi. Enver'den hemen sonra annesiyle birlikte çıkan Öztarhan, soruları yanıtsız bırakarak evinin yolunu tuttu.

Etiketler : Aslı aileye girdi Önder Öztarhan Aslı Enver
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