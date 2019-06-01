Aşkları arkadaşlığa dönüşmüş

13 Mart’ta trafik kazasında hayatını kaybeden eşi Zafer Çika’yla ilgili programın bant kaydında Akbay, eşinden aşkla söz etmiş. Yeni yayınlanan bölümde açıklaması ise şöyle: “Arkadaşlık çok önemli, aynı şeylere gülüp, aynı şeylerden zevk alıyoruz, ortak birçok yönümüz var, herkesin dediği gibi alevli aşk dönemi bir süre sonra yerini tatlı bir beraberliğe, arkadaşlığa, sevgiye, her şeye bırakıyor, o bırakış döneminde arkadaşlık devam edebiliyorsa, işte o zaman yara almadan devam edebiliyor ilişki. Çok önemli ve bana da böyle oldu galiba.”