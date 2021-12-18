Aşkını anlattı

Survivor şampiyonu İsmail Balaban İlayda Şeker'le ilişkisi hakkında katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. İki kez başpehlivanlık kazanan Balaban, Şeker ile nasıl aşk yaşamaya başladığını anlattı. Balaban, "Adada takım arkadaşımdı o dönem benim nişanlılık durumum olduğu için, yakın arkadaştık yani. Aslında yarışmada aramız çok iyi değildi. Sonrasında arkadaşları güreşe davet ettim tekrar görüştük derken böyle bir şey oldu" dedi.

