Aşkın mimarı

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26 Ağustos 2021 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 11:00:00

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Eski manken Ebru Şallı, yaklaşık iki yıl önce evlendiği iş adamı Uğur Akkuş'la ikinci baharını yaşıyor.

Eski manken Ebru Şallı, yaklaşık iki yıl önce evlendiği iş adamı Uğur Akkuş'la ikinci baharını yaşıyor. Şallı, eşiyle tanıştıran arkadaşıyla Yunanistan'ın Patmos adasında tatile çıktılar. Eski manken, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak altına, "İyi ki tanıştırdın bizi Özlemim canım" notunu yazdı.

Etiketler : Eski manken Ebru Şallı Uğur Akkuş ikinci bahar
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