Aşkın mimarı

Eski manken Ebru Şallı, yaklaşık iki yıl önce evlendiği iş adamı Uğur Akkuş'la ikinci baharını yaşıyor. Şallı, eşiyle tanıştıran arkadaşıyla Yunanistan'ın Patmos adasında tatile çıktılar. Eski manken, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak altına, "İyi ki tanıştırdın bizi Özlemim canım" notunu yazdı.