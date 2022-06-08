Aşkın ilk karesi

Sanatçı Ebru Gündeş, aşk orucunu bozdu. 11 yıllık eşi Reza Zarrab'dan boşanan sanatçı, kalbini 28 yaşındaki Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw'a kaptırdı. Geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan çiftin ilk fotoğrafları ortaya çıktı. Çiçeği burnunda ikilinin, karelerde mutlu oldukları görüldü. Gündeş'in kendisinden 19 yaş küçük olan sevgilisi Khoshnaw, birbirlerine daha yakın olmak için sanatçıyla aynı siteye taşındığı iddia edildi.