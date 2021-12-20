Cenk Küpeli'den boşandıktan sonra Tolga Arman ile aşk yaşayan Demet Şener, özel hayatında çok mutlu olduğunu söyledi. Maltepe'deki MCA Cadde adlı alışveriş merkezinin açılışına katılan Şener, "Tolga muhteşem bir insan, çok mutluyum. Birbirimize kenetlendik, ilk seferde aşkı yaşadık" dedi. Parmağındaki yüzüğü uzun zaman önce kendisinin aldığını belirten Şener, "Biz Tolga'yla gönülden çok görünmeyen yüzüklerimiz var, tesadüf eseri tanıştık ve kader bizi öyle birleştirdi. Allah bilir tabi ama güzel duygularla olduğumuz zaman korunduğumuza inanıyoruz. İkimizde çok unutkanız, arada anahtarları kaybediyoruz. Kısaca ikimizde, aşkımızdan vahim durumdayız" dedi.