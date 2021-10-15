Aşkı yakalarsam evlenirim

Şarkıcı Murat Dalkılıç'la 2017 yılında boşanan Merve Boluğur, evliliğe yeşil ışık yaktı. Bir süredir aşk hayatında umduğunu bulamayan oyuncu, sosyal medyadan hayranlarının sorularını yanıtladı. Bir takipçisinin evlilikle ilgili sorusu üzerine Boluğur, "Sevilmenin ağırlığını kaldırmak zor, aşk ağır bir duygu o frekansı yakalarsam belki" diyerek evliliğe açık kapı bıraktı. Oyuncu, öte yandan yeni projelerini hayata geçirmek için çalışmalara başladığını söyledi.