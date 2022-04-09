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09 Nisan 2022 Cumartesi 13:59:00 - Güncelleme:09 Nisan 2022 Cumartesi 13:59:00

Aşka yeşil ışık

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Rol aldığı 'Another Self' dizisinin yönetmeni Burcu Alptekin'le birlikte olduğu iddia edilen Rıza Kocaoğlu sağ gösterip sol vurdu. Oyuncu, Selin Işık'la görüntülendi.

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'la rol aldığı dijitalde yayınlanacak olan 'Another Self' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Rıza Kocaoğlu yeni bir aşka yelken açtı. Rol aldığı dizinin yönetmeni Burcu Alptekin'le adı anılan oyuncu, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisiyle tanınan sevgilisi Selin Işık'la önceki akşam Cihangir sokaklarında düşman çatlattı. İkili, bir mekânda baş başa romantik bir yemek yedi. Keyifli geçen gece sonu Işık ve Kocaoğlu, flaşların patlamasıyla ufak bir şaşkınlık yaşadı. Çift, utangaç tavırlarıyla dikkat çekti. Kocaoğlu habercilere, "Arkadaşlar alınan görüntü yeterli sanırım, iyi akşamlar. Lütfen artık çekmeyin, rahatsız oluyor" diyerek sitemde bulundu.

Etiketler : another self burcu alptekin rıza kocaoğlu
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