Aşka geldi

En son ekranlara veda eden 'Zemheri' dizisinde rol alan Hazal Filiz Küçükköse, aradığı mutluluğu buldu. Bir süre kalbini aşka kapatan oyuncu, Reynmen'e gönlünü kaptırdı. Aşklarını gözlerden uzakta yaşayan ikiliden Reynmen'in paylaşımı ilişkilerini ele verdi. Oyuncunun dinlediği bir videoyu yayınlayan rapçi, paylaşımına kalp emojisi koydu. Hayranlarının gözünden kaçmayan rapçi, gönderisinden kalp emojisini çıkardıktan sonra yeniden paylaştı.