Aşk yok saygı var

Mert Yazıcıoğlu'yla 5 yıllık ilişkisini geçtiğimiz haftalarda sonlandıran oyuncu Afra Saraçoğlu'nun 'Yeşilçam' dizisindeki rol arkadaşı Çağatay Ulusoy'la aşk yaşadığı iddia edildi. Saraçoğlu (25), Ulusoy'la (32) aşk haberleri karşısında sessizliğini bozdu.'2. Sayfa' programına konuşan oyuncu cephesinden, Ulusoy'la ilgili iddiaları yalandı. Oyuncu cephesi, "Kesinlikle doğru değil yalan. Afra, Çağatay Ulusoy ile 'Yeşilçam' projesinde birlikte oynadı ve kendisine bir büyüğü olarak saygı duyuyor" denildi. Öte yandan Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Büşra Develi, Ahsen Eroğlu, Nazan Kesal, Cihan Talay ve Aytek Şayan gibi isimlerin yer aldığı dijitalde yayınlanacak olan 'Kübra' dizisinin çekimleri için kamera karşısına geçti. Oyuncunun yapımda canlandırdığı karakterin tarzı dikkat çekti.

