Aşk tesadüfleri sever

Kıvılcım Ural, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Habercilerle sohbet eden Ural, isminin nasıl konulduğu hakkında bilgi verdi. Ural, "Rahmetli babam da müzisyendi. Aysel Gürel, 'Her Şeyi Yak' şarkısından yola çıkarak babama kızının adını şarkıda da geçen 'Kıvılcım' ismini koy demiş. Tesadüfleri çok severim ki Kaan da yıllar sonra bu şarkıyı seslendirdi" dedi. Ural, bu durumu eşine, "Kaan ile tanıştıktan sonra ismimin nasıl konulduğunu anlattım ve çok şaşırdı" açıklamasında bulundu.