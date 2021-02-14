Aşk sevgiye dönüşüyor

Oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında MAG Dergisi'ne konuştu. Aşkın geçici sevginin ise kalıcı olduğunu düşünen Seda Erdim, "Aşk biraz daha sanki heyecan barındıran bir his. Birbirini tanıyıp alıştıkça aşk daha çok kendini sevgiye bırakıyor. Aşk varsa zaten sevgi de var oluyor" diye konuştu.