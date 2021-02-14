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14 Şubat 2021 Pazar 10:28:00 - Güncelleme:14 Şubat 2021 Pazar 17:53:00

Aşk sevgiye dönüşüyor

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Oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında MAG Dergisi'ne konuştu.

Oyuncu Ümit Erdim'in eşi Seda Erdim, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında MAG Dergisi'ne konuştu. Aşkın geçici sevginin ise kalıcı olduğunu düşünen Seda Erdim, "Aşk biraz daha sanki heyecan barındıran bir his. Birbirini tanıyıp alıştıkça aşk daha çok kendini sevgiye bırakıyor. Aşk varsa zaten sevgi de var oluyor" diye konuştu.

Etiketler : ümit erdim seda erdim 14 şubat sevgililer günü
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