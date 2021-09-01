Aşk sarhoşu

TRT'nin 'Alp Arslan' projesiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Sarp Levendoğlu, aşk orucunu bozdu. Oyuncu, 'Demir Kadın Neslican' filminin başrolünde yer alan Naz Çağla Irmak'la aşk yaşamaya başladı. Yapımda Neslican Tay'a hayat veren Irmak, Levendoğlu ile çekildiği samimi kareyi sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştı. Rolü için saçını sıfıra vurduran Irmak'ın fotoğraflarda saçının uzadığı da görüldü.