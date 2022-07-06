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06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:00:00

Aşk paylaşarak yüceltilmeli

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Oyuncu Şükrü Özyıldız, aşka bakış açısını, "Bence insan zaten aşkın kendisi olarak yaşamalı, paylaşarak da bunu yüceltmeli" diyerek açıkladı.

Demet Özdemir'le başrolünde yer aldığı 'Aşk Taktikleri' filminin devam serisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan oyuncu Şükrü Özyıldız, aşka bakış açısını açıkladı. Oyuncu Re Touch Mag dergisi için objektif karşısına geçti. Alice Müzikali'yle ilgili bir anısından bahseden Özyıldız, "Şarkı söylemek için yeterli özgüvenim yoktu Alice öncesi, hatta provalarda da zorlandığım bir dönem oldu. Ama enstrümanlar başka. Kendi sesime değil onun sesine yön verdiğim için daha özgür hissediyorum. Davul çalıyorum" dedi. Oyuncu, aşka bakış açısını "Son birkaç yılda kendi bireyselliğimi yaşamanın değerini farkettim. Aşk tabii ki çok güçlü bir hayat motivasyonu. Sadece artık ihtiyaç ya da bir arayış değil benim için. Bir paylaşım sadece. Bence insan zaten aşkın kendisi olarak yaşamalı, paylaşarak da bunu yüceltmeli" diyerek anlattı.

Etiketler : aşk şükrü özyıldız aşk taktikleri
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