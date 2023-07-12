Aşk-ı Memnu çok öğreticiydi

Yayınlandığı döneme damga vuran fenomen dizi Aşk-ı Memnu'da oynadığı Cemile karakteriyle ünlenen Pelin Ermiş, yapımın kendisi için öğretici olduğunu söyledi. MAG dergisi için objektif karşısına geçen Ermiş, "Oldukça öğreticiydi o zamanlar. Set, kamera, bir sahneyi bir sürü açıdan oynamak, devamlılık, gerçek mekân, karakterler, hikâye, harika bir deneyimdi! Bir sürü şey öğrenmiştim, kendimi keşfediyordum yeniden ve başka şekillerde. Şimdiyle kıyaslayınca tabii ki farklar görüyorum. Bana bu dönem daha karışık geliyor" dedi.